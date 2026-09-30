В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 30 сентября на территории села Моллаахмед Бардинского района было обнаружено тело Эльнура Рустамова 2000 года рождения с колото-резаными ранениями. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, ведется расследование.

В ходе первоначального расследования установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Джавадом Гусейновым, который задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное следствие продолжается.