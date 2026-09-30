Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 13:24
    В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины

    В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

    По данным ведомства, 30 сентября на территории села Моллаахмед Бардинского района было обнаружено тело Эльнура Рустамова 2000 года рождения с колото-резаными ранениями. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, ведется расследование.

    В ходе первоначального расследования установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Джавадом Гусейновым, который задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

    Предварительное следствие продолжается.

    Умышленное убийство Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Bərdədə 26 yaşlı gəncin qətlində şübhəli bilinən şəxs tutulub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:46

    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Другие страны
    14:41

    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Другие страны
    14:41

    СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах

    Финансы
    14:17
    Фото

    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Индивидуальные
    14:14

    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Другие страны
    14:12

    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Другие страны
    13:59

    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Финансы
    13:57
    Фото

    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"

    АПК
    13:48

    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Другие страны
    Лента новостей