В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 13:24
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В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины.
Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, 30 сентября на территории села Моллаахмед Бардинского района было обнаружено тело Эльнура Рустамова 2000 года рождения с колото-резаными ранениями. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, ведется расследование.
В ходе первоначального расследования установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Джавадом Гусейновым, который задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.
Предварительное следствие продолжается.
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