В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
Происшествия
- 06 ноября, 2026
- 12:47
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В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
В ходе мероприятия выступили генеральный прокурор Кямран Алиев, ветеран прокуратуры Мунис Абузарли, участник Отечественной войны, следователь прокуратуры Низаминского района Орхан Бабаев.
В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Золотая осень", подготовленный Азербайджанским телевидением и посвященный Отечественной войне и Победе.
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