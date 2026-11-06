Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

    Происшествия
    • 06 ноября, 2026
    • 12:47
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    В ходе мероприятия выступили генеральный прокурор Кямран Алиев, ветеран прокуратуры Мунис Абузарли, участник Отечественной войны, следователь прокуратуры Низаминского района Орхан Бабаев.

    В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Золотая осень", подготовленный Азербайджанским телевидением и посвященный Отечественной войне и Победе.

    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы
    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана 8 Ноября - День Победы
    Фото
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