В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

В Генеральной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе мероприятия выступили генеральный прокурор Кямран Алиев, ветеран прокуратуры Мунис Абузарли, участник Отечественной войны, следователь прокуратуры Низаминского района Орхан Бабаев.

В завершение был продемонстрирован документальный фильм "Золотая осень", подготовленный Азербайджанским телевидением и посвященный Отечественной войне и Победе.