Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана
- 06 ноября, 2026
- 12:46
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Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Национальной академии обороны Грузии посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующие в подчинении Национального университета обороны.
Как сообщили Report в министерстве обороны, гостям была представлена подробная информация об организации учебного процесса и проводимой работе по обеспечению профессиональной подготовки учащихся.
Наряду с этим была подчеркнута важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
По завершении встречи глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" и выразил признательность за оказанное гостеприимство.
После взаимного вручения подарков было сделано фото на память.