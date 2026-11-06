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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана

    Армия
    • 06 ноября, 2026
    • 12:46
    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана

    Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Национальной академии обороны Грузии посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующие в подчинении Национального университета обороны.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, гостям была представлена подробная информация об организации учебного процесса и проводимой работе по обеспечению профессиональной подготовки учащихся.

    Наряду с этим была подчеркнута важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    По завершении встречи глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" и выразил признательность за оказанное гостеприимство.

    После взаимного вручения подарков было сделано фото на память.

    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана
    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана
    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана
    Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана

    Азербайджано-грузинские отношения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Gürcüstan nümayəndə heyəti MMU-nun xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrini ziyarət edib
    Фото
    Georgian delegation visits special educational institutions under National Defense University
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