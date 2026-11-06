Делегация Грузия посетила учебные заведения Национального университета обороны Азербайджана

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Национальной академии обороны Грузии посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующие в подчинении Национального университета обороны.

Как сообщили Report в министерстве обороны, гостям была представлена подробная информация об организации учебного процесса и проводимой работе по обеспечению профессиональной подготовки учащихся.

Наряду с этим была подчеркнута важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По завершении встречи глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" и выразил признательность за оказанное гостеприимство.

После взаимного вручения подарков было сделано фото на память.