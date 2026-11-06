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    Эмин Махмудов завершил карьеру в сборной Азербайджана

    Футбол
    • 06 ноября, 2026
    • 12:45
    Эмин Махмудов завершил карьеру в сборной Азербайджана

    Полузащитник и капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов завершил карьеру в национальной команде.

    Об этом Report сообщили в АФФА.

    Решение принято после консультаций 34-летнего футболиста с руководством федерации. Товарищеский матч против Андорры в рамках ноябрьского сбора станет последним для Махмудова в сборной.

    Полузащитник "Нефтчи", выступающий за сборную с 2016 года, забил 15 голов в матчах в составе команды. С этим показателем Махмудов обновил рекорд, принадлежавший Гурбану Гурбанову, и носит статус самого результативного футболиста в истории сборной Азербайджана.

    Отметим, что сборная Азербайджана в рамках очередного сбора 13 ноября сыграет с Лихтенштейном в Лиге наций УЕФА, а 16 ноября проведет товарищеский матч против Андорры.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сборная Азербайджана по футболу ФК Нефтчи
    Emin Mahmudov millidə karyerasını başa vurmaq qərarına gəlib
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