Эмин Махмудов завершил карьеру в сборной Азербайджана

Полузащитник и капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов завершил карьеру в национальной команде.

Об этом Report сообщили в АФФА.

Решение принято после консультаций 34-летнего футболиста с руководством федерации. Товарищеский матч против Андорры в рамках ноябрьского сбора станет последним для Махмудова в сборной.

Полузащитник "Нефтчи", выступающий за сборную с 2016 года, забил 15 голов в матчах в составе команды. С этим показателем Махмудов обновил рекорд, принадлежавший Гурбану Гурбанову, и носит статус самого результативного футболиста в истории сборной Азербайджана.

Отметим, что сборная Азербайджана в рамках очередного сбора 13 ноября сыграет с Лихтенштейном в Лиге наций УЕФА, а 16 ноября проведет товарищеский матч против Андорры.