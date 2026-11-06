Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ниджат Иманов: На депозитные счета НДС могут вводиться временные ограничения

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 12:42
    Ниджат Иманов: На депозитные счета НДС могут вводиться временные ограничения

    В Азербайджане налоговые органы смогут в ряде случаев вводить временные ограничения на депозитные счета по налогу на добавленную стоимость (НДС).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов.

    По его словам, также предусмотрен мониторинг депозитных счетов НДС и применение временных ограничений.

    Он отметил, что цель данных ограничений - пресечение возможных сомнительных операций ряда налогоплательщиков.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Государственная налоговая служба Азербайджана
    Nicat İmanov: "ƏDV depozit hesablarına müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək"
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
    Другие страны
    Лента новостей