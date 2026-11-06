Ниджат Иманов: На депозитные счета НДС могут вводиться временные ограничения

В Азербайджане налоговые органы смогут в ряде случаев вводить временные ограничения на депозитные счета по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов.

По его словам, также предусмотрен мониторинг депозитных счетов НДС и применение временных ограничений.

Он отметил, что цель данных ограничений - пресечение возможных сомнительных операций ряда налогоплательщиков.