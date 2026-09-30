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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Fransada etirazlar zamanı onlarla tələbə yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 14:04
    Fransada etirazlar zamanı onlarla tələbə yaralanıb

    Fransada məktəblərin vəziyyəti, resurs çatışmazlığı və imtahanların yaratdığı streslə əlaqədar tələbələrin davam edən nümayişləri fonunda onlarla tələbə və təhsil işçisi yaralanıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Fransanın təhsil naziri Eduard Jeffrey etirazlar başlayandan bəri 76 tələbə və təhsil işçisinin xəsarət aldığını bildirib.

    Nümayişlər ötən həftə başlayıb.

    Tələbə etirazları Fransa hökumətinin 2027-ci il üçün sərt büdcə layihəsi hazırlaması fonunda keçirilir.

    Etirazçılar siniflərin həddindən artıq yükləndiyini və müəllim çatışmazlığının olduğunu bildirirlər. Hökumət nümayişləri məsuliyyətsizlik adlandırsa da, orta məktəblərdə problemlərin olduğunu və onların həllinin zəruriliyini etiraf edib.

    Daha əvvəl Fransa polisi yuxarı sinif şagirdlərinin ölkə məktəbləri qarşısında keçirdikləri etiraz aksiyaları zamanı 440 nəfəri saxlayıb.

    Fransada etiraz aksiyaları Fransa
    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов
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