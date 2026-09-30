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    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 13:48
    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Во Франции десятки студентов и сотрудников учебных заведений получили ранения на фоне продолжающихся студенческих демонстраций, связанных с состоянием школ, нехваткой ресурсов и стрессом, вызванным экзаменами.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, министр образования Франции Эдуар Жеффрей заявил, что с начала протестов зафиксировано 76 случаев травм среди студентов и сотрудников.

    Демонстрации начались на прошлой неделе.

    Протесты проходят на фоне подготовки правительством Франции проекта жесткого бюджета на 2027 год, который, как ожидается, будет предусматривать сокращение расходов для снижения нагрузки на государственные финансы.

    Протестующие заявляют о переполненных классах и нехватке учителей. Правительство назвало демонстрации безответственными, однако признало наличие проблем в средних школах и необходимость их решения.

    Ранее полиция Франции задержала 440 человек в ходе протестов старшеклассников, проходящих у школ по всей стране.

    Акции протеста во Франции Франция
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