Нефть марки Brent подешевела до 89,52 доллара за баррель

Нефть эталонных марок продолжила снижение третью сессию подряд.

Нефть эталонных марок продолжила снижение третью сессию подряд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Trading Economics.

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывает негативное давление на прогнозы спроса.

При этом на рынке воцарилось "тревожное затишье", поскольку трейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,52 доллара за баррель, что на 0,5 доллара (0,56%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,08 доллара (0,1%), до 90,02 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на 0,51 доллара (0,6%) и составили 84,85 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контракта опустилась на 0,05 доллара (0,1%), до 85,36 доллара за баррель.