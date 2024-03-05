Нефть марки Brent подешевела до 82,63 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе утренних торгов продолжили снижение.

Цены на нефть эталонных марок в ходе утренних торгов продолжили снижение.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,63 доллара за баррель, что на 0,17 доллара (0,21%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,75 доллара (0,9%) до 82,80 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,29 доллара (0,37%) и составили 78,45 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 1,23 доллара (1,5%) до 78,74 доллара за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.