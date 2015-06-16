Нефть марки Brent незначительно подорожала

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,73% или 0,44 долларов и составила 59,52 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, которая подорожала на 0,13% или 0,08 долларов и составила 63,95 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.