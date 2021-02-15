Нефть достигла 13-месячного максимума из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли за последние недели также из-за сокращения поставок со стороны стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+

Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня примерно за 13 месяцев. Опасения по поводу усиления напряженности на Ближнем Востоке спровоцировали новые закупки сырья. Надежды на то, что экономические стимулы в США и ослабление карантинных ограничений поддержат спрос на топливо, также оказали ценам поддержку.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, стоимость барреля апрельской нефти Brent 15 февраля составила 63,63 доллара США (+1,92%). При этом пиковая сессионная цена составила 63,76 доллара США за баррель, что стало самым высоким уровнем с 22 января 2020 года.

Баррель мартовской нефти WTI торговался по 60,85 доллара США (+2,32%). В ходе утренних торгов западно-техасская эталонная смесь дорожала до 60,95 доллара США за баррель — максимума с 8 января прошлого года.

Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 62,43 и 59,47 доллара США соответственно. По итогам прошлой недели мировые цены на нефть выросли примерно на 5%.

Воюющая в Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила поздно ночью 14 февраля, что она перехватила и уничтожила беспилотник, начиненный взрывчаткой. Он был выпущен связанной с Ираном группировкой хуситов в сторону королевства, сообщило государственное телевидение. Это вызвало опасения по поводу очередного усиления напряженности на Ближнем Востоке.

«Эти новости спровоцировали утренний всплеск [продаж] на нефтяных рынках, — сказал Кадзухико Сайто, главный аналитик товарного брокера Fujitomi Co. — Но ралли было также вызвано растущими надеждами на то, что меры [экономического] стимулирования в США и ослабление [карантинных] ограничений будут способствовать усилению экономики и спроса на топливо». Цена WTI может быть снижена из-за фиксации прибыли, когда она достигнет ключевого уровня в 60 долларов США за баррель, добавил эксперт.

Цены на нефть выросли за последние недели также из-за сокращения поставок, в основном со стороны стран-участниц ОПЕК и союзников картеля — группы, известной как ОПЕК+.

«Кроме того, устойчивые мировые фондовые рынки повысили аппетит инвесторов к риску», — сказал Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

Азиатские акции 15 февраля выросли до рекордных максимумов, поскольку успешное внедрение вакцины против коронавируса во всем мире вселяет надежды на быстрое восстановление экономики на фоне новой финансовой помощи из Вашингтона.

«С дешевой денежной массой на фоне смягчения денежно-кредитной политики во всем мире, быстрого развертывания вакцинации и ограниченных поставок со стороны ОПЕК+ и американских производителей сланцевой нефти цены на сырье могут приблизиться к 70 долларов США за баррель», — сказал Йошида.