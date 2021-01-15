Нефть дешевеет из-за локдауна в Китае и растущей безработицы в США

RBC Capital Markets: Эйфория на нефтяном рынке однозначно сильна, но рыночные индикаторы в Азии неоднозначны

Brent демонстрирует первое недельное снижение цен за три недели. Давление на котировки оказало расширение локдауна в Китае и рост уровня безработицы в Соединенных Штатах. Медвежьи факторы перевесили новую программу помощи от COVID в США и рост нефтяного импорта в Китае.

Как передает Report со ссылкой на enkorr, cтоимость барреля мартовской нефти Brent 15 января к 10:40 (по бакинскому времени) составила 55,73 доллара США (-1,22). Баррель февральской нефти WTI торговался по 53,12 доллара США (-0,84%). Предыдущие торги завершились на уровне 56,42 доллара США и 53,57 доллара США соответственно.

В то время как производители сталкиваются с беспрецедентными проблемами балансировки уравнений спроса и предложения с расчетом, включающим развертывание вакцины против блокировки, финансовые контракты были усилены сильными акциями и более слабым долларом, что делает нефть дешевле, а также высоким спросом в Китае.

Пакет помощи в связи с COVID-19 в США стоимостью почти 2 трлн доллара США, представленный избранным президентом Джо Байденом, может увеличить спрос на нефть со стороны крупнейшего в мире ее потребителя нефти, но худшие, чем ожидалось, данные о занятости омрачают эти планы.

«Поскольку пакет Байдена компенсируется слабыми данными о занятости в США, азиатские рынки не склонны взвинчивать цены», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA. — Они предоставят Северной Америке право решать, оправдано ли повторное тестирование недавних максимумов до конца недели».

Согласно данным китайской таможни, в 2020 году импорт сырой нефти в Китай увеличился на 7,3% с рекордным ростом в двух из четырех кварталов.

Однако несколько часов назад Китай сообщил о самом большом количестве новых случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев. В результате к концу недели более 28 млн человек оказались в изоляции. Впервые за восемь месяцев в стране зафиксированы связанные с коронавирусом летальные исходы.

«Эйфория на нефтяном рынке однозначно сильна, но рыночные индикаторы в Азии неоднозначны, — отмечает RBC Capital Markets. — Китай, мировой двигатель роста спроса на нефть, борется с новейшими вспышками COVID».

Согласно обнародованному накануне отчету картеля, ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения – на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с, до 95,91 млн б/с.

Напомним, что cтраны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с, до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%. "Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", – отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флина, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы. "Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, – сказал эксперт. – Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".