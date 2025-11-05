Названы объемы добычи нефти в Азербайджане в 2025-2026гг
Энергетика
- 05 ноября, 2025
- 10:43
Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году прогнозируется в объеме 28,5 млн тонн, что на 2,1% ниже фактического показателя 2024 года.
Как сообщает Report, согласно бюджетным материалам, в 2026 году нефтедобыча в Азербайджане прогнозируется в объеме 27,6 млн тонн, что на 3,2% ниже прогнозного показателя 2025 года.
Как сообщалось, в 2024 году нефтедобыча в Азербайджане составила 29,1 млн тонн, что на 3,6% ниже показателя 2023 года.
В январе-сентябре 2025 года в Азербайджане было добыто 20 млн 675,7 тыс. тонн нефти с конденсатом, что на 4,6% ниже по сравнению с показателями за 9 месяцев 2024 года.
