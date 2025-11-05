Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Названы объемы добычи нефти в Азербайджане в 2025-2026гг

    Энергетика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:43
    Названы объемы добычи нефти в Азербайджане в 2025-2026гг

    Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году прогнозируется в объеме 28,5 млн тонн, что на 2,1% ниже фактического показателя 2024 года.

    Как сообщает Report, согласно бюджетным материалам, в 2026 году нефтедобыча в Азербайджане прогнозируется в объеме 27,6 млн тонн, что на 3,2% ниже прогнозного показателя 2025 года.

    Как сообщалось, в 2024 году нефтедобыча в Азербайджане составила 29,1 млн тонн, что на 3,6% ниже показателя 2023 года.

    В январе-сентябре 2025 года в Азербайджане было добыто 20 млн 675,7 тыс. тонн нефти с конденсатом, что на 4,6% ниже по сравнению с показателями за 9 месяцев 2024 года.

    нефть добыча нефти прогнозы Бюджетный пакет
    2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda neft hasilatının həcmləri açıqlanıb
    2025-2026 oil production volumes in Azerbaijan

    Последние новости

    11:29

    Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов

    АПК
    11:28

    Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

    ИКТ
    11:26
    Фото

    Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы

    Внешняя политика
    11:25
    Фото

    В Баку проходит курс НАТО

    Армия
    11:19

    Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины Азербайджана

    Религия
    11:09
    Фото

    В Баку проходит фестиваль  "Цвет разнообразия"

    Религия
    11:09

    Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производстве

    Милли Меджлис
    11:06

    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

    Другие страны
    11:04

    Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России

    В регионе
    Лента новостей