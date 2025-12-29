Президент Азербайджана утвердил поправки в Налоговый кодекс и 16 законов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и 16 законов, принятые Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, речь идет о поправках в Налоговый кодекс и законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании" и др.

Основными направлениями пакета поправок являются стимулирование инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, регулирование налоговых поступлений и доходов бюджета, совершенствование механизма налогового контроля и борьба с теневой экономикой.

Изменения в закон "О социальном страховании" включают оптимизацию нагрузки по социальному страхованию на предпринимателей и субсидирование обязательных государственных социальных страховых взносов, уплачиваемых в Нахчыванской Автономной Республике.