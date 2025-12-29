Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана утвердил поправки в Налоговый кодекс и 16 законов

    Бизнес
    • 29 декабря, 2025
    • 13:56
    Президент Азербайджана утвердил поправки в Налоговый кодекс и 16 законов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и 16 законов, принятые Милли Меджлисом 9 декабря.

    Как сообщает Report, речь идет о поправках в Налоговый кодекс и законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании" и др.

    Основными направлениями пакета поправок являются стимулирование инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, регулирование налоговых поступлений и доходов бюджета, совершенствование механизма налогового контроля и борьба с теневой экономикой.

    Изменения в закон "О социальном страховании" включают оптимизацию нагрузки по социальному страхованию на предпринимателей и субсидирование обязательных государственных социальных страховых взносов, уплачиваемых в Нахчыванской Автономной Республике.

    Ильхам Алиев Налоговый кодекс законы поправки
    Prezident Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

    Последние новости

    15:01

    Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

    Внешняя политика
    14:55

    В Испании в результате шторма погибли два человека

    Другие страны
    14:54

    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Финансы
    14:47

    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Финансы
    14:47

    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    Другие страны
    14:46

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    В регионе
    14:45

    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Финансы
    14:42

    BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"

    Энергетика
    14:42

    Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей