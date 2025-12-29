Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 13:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.
Как сообщает Report, согласно утвержденному документу, доходы бюджета в следующем году составят 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).
Дефицит госбюджета утвержден на уровне 3 млрд 94,6 млн манатов.
Цена на нефть в бюджете на следующий год заложена на уровне $65 за баррель.
Последние новости
15:01
Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через ГрузиюВнешняя политика
14:55
В Испании в результате шторма погибли два человекаДругие страны
14:54
Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 годФинансы
14:47
Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 годФинансы
14:47
В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вестиДругие страны
14:46
Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферахВ регионе
14:45
Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 годФинансы
14:42
BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"Энергетика
14:42