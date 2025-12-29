Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2026 год

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 13:46
    Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2026 год

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

    Как сообщает Report, согласно утвержденному документу, доходы бюджета в следующем году составят 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).

    Дефицит госбюджета утвержден на уровне 3 млрд 94,6 млн манатов.

    Цена на нефть в бюджете на следующий год заложена на уровне $65 за баррель.

    Ильхам Алиев госбюджет на 2026 год
    Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib
    President Aliyev approves Azerbaijan's 2026 state budget

