Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2026 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, согласно утвержденному документу, доходы бюджета в следующем году составят 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).

Дефицит госбюджета утвержден на уровне 3 млрд 94,6 млн манатов.

Цена на нефть в бюджете на следующий год заложена на уровне $65 за баррель.