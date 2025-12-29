В Сумгайыте горит квартира в жилом доме
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 13:38
В Сумгайыте горит квартира в жилом доме.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент зафиксирован на 3-м этаже пятиэтажного здания в 18-м микрорайоне города.
На место происшествия привлечены силы МЧС, принимаются меры по тушению пожара.
