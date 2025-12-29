Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 13:38
    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме

    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент зафиксирован на 3-м этаже пятиэтажного здания в 18-м микрорайоне города.

    На место происшествия привлечены силы МЧС, принимаются меры по тушению пожара.

    Сумгайыт пожар жилой дом
    Фото
    Sumqayıtda yaşayış binasında mənzil yanıb

