Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия под названием "Борьба за сохранение COP".

Как сообщает Report, выступая на панели, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум заявил, что на предстоящей конференции COP в его стране будут предприняты шаги по реализации уже принятых решений:

"Турция предприняла важные шаги в борьбе с изменением климата. Мы постараемся поделиться накопленным опытом на COP31. В рамках подготовки к конференции продолжается совместная работа с Австралией".

Курум подчеркнул, что Азербайджан успешно принял COP29.

Представитель президента Азербайджана по климатическим вопросам, президент COP29 Мухтар Бабаев, в свою очередь, обратил внимание на то, что исполнение решений, принятых на проводившихся до сих пор Конференциях Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), находится под вопросом.

Он подчеркнул, что на фоне глобальных событий климатическое финансирование отошло на задний план.

Бывший министр иностранных дел и сотрудничества Марокко (2013–2017) и президент COP22 Салахеддин Мезуар заявил, что, хотя в связи с COP и звучат определенные призывы, основной целью должно стать исполнение принятых решений.

Бывший министр иностранных дел Египта, Президент COP27 Самех Шукри отметил, что расширение климатического финансирования является эффективным процессом:

"Мир признает, что в исполнении этих обязательств существуют определенные недостатки. Мы должны найти новые пути. Например, мы можем привлечь частный сектор в эту сферу. В настоящее время существует разобщенность между глобальным Югом и Севером. Мы стараемся прийти к общему решению по вопросам изменения климата".

Бывший президент Болгарии Петар Стоянов отметил, что в результате двух продолжающихся в мире войн население страдает:

"Мы должны сохранять принцип упрощения в управлении. Популизм наносит вред этим процессам. Мы должны понимать, что это противоречит интересам и развитию миллионов людей. Это приводит к глобальным проблемам, изменению климата. Средние державы обладают влиянием в своих регионах, их поддержка важна в контексте многосторонности. Со средними державами мы можем достичь полезных соглашений по различным направлениям".

Руководитель Программы климатической справедливости в организации Vital Voices Global Partnership, президент организации Women in Africa Initiative Хафсат Абиола отметила, что в связи с климатическими вызовами необходимо также привлекать женщин к этой работе.