    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 12:43
    Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии стало историческим шагом и открыло новые возможности для укрепления связей между ЦА и Южным Кавказом.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    "Важным шагом стало участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите лидеров стран Центральной Азии, где Азербайджан присоединился к региональному диалогу. Это событие имеет большое значение для укрепления связей между регионами Центральной Азии и Южного Кавказа", - сказал он.

    Он отметил, что в настоящее время страны обсуждают создание нового геоэкономического пространства, которое позволит усилить взаимосвязанность между двумя регионами.

    По словам советника президента Узбекистана, развитие такого сотрудничества будет способствовать расширению торгово-экономических отношений, взаимодействию в энергетической сфере, а также укреплению гуманитарных связей.

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır
