İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sumqayıtda yaşayış binasında mənzil yanıb

    Hadisə
    • 29 dekabr, 2025
    • 13:23
    Sumqayıtda yaşayış binasında mənzil yanıb

    Sumqayıt şəhərində yaşayış binasında mənzil yanır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 18-ci mikrorayonunda yerləşən beşmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə FHN-un Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası cəlb olunub.

    Görülən tədbirlər nəticəsində yanğın söndürülüb.

    Sumqayıt bina yanğın
    Foto
    Video
    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме

    Son xəbərlər

    14:10

    Ağalar Atamoğlanov: Azərbaycan və Qazaxıstan uçuş coğrafiyasını genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    14:00

    KOBİA 8 ildə KOB-ların maliyyələşdirilməsinə ayrılan vəsaitin məbləğini açıqlayıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna prezidenti hərbi vəziyyətin ləğvi üçün əsas şərti açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:51
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Din
    13:48

    Məsiağa Məhəmmədi: İranın TRİPP marşrutunun açılmasına mane olmaq üçün rıçaqları çox məhduddur

    Xarici siyasət
    13:43

    Prezident Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

    Biznes
    13:37

    Zelenski ABŞ və Avropa ilə danışıqlardan sonra Rusiya ilə görüş ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    13:36

    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyatda 3 polis həlak olub, 5 şübhəli saxlanılıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    13:36

    Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti