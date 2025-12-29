Sumqayıtda yaşayış binasında mənzil yanıb
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 13:23
Sumqayıt şəhərində yaşayış binasında mənzil yanır.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 18-ci mikrorayonunda yerləşən beşmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində qeydə alınıb.
Hadisə yerinə FHN-un Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası cəlb olunub.
Görülən tədbirlər nəticəsində yanğın söndürülüb.
