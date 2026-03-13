Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Тертере женщина скончалась во время родов

    Происшествия
    • 13 марта, 2026
    • 12:34
    В Тертере женщина скончалась во время родов

    В Тертере женщина скончалась во время родов.

    Как сообщает карабахское бюро Report, 12 марта около 23:00 в Центральной районной больнице во время родов скончалась жительница села Гаджигарвенд Аллахвердиева Роя Захид гызы (2007 г.р.).

    По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

    Тертерский район Материнская смертность
    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    12:59

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    12:58

    Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

    Другие страны
    12:53

    Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:49

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    12:48

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    12:46

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек

    Внутренняя политика
    12:45

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

    Внешняя политика
    12:43

    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

    Внешняя политика
    Лента новостей