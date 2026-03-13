В Тертере женщина скончалась во время родов
Происшествия
- 13 марта, 2026
- 12:34
В Тертере женщина скончалась во время родов.
Как сообщает карабахское бюро Report, 12 марта около 23:00 в Центральной районной больнице во время родов скончалась жительница села Гаджигарвенд Аллахвердиева Роя Захид гызы (2007 г.р.).
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
