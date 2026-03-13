Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана во главе с председателем Мазахиром Панаховым направилась в Астану для наблюдения за референдумом по принятию новой Конституции Казахстана, который пройдет 15 марта.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

В рамках визита запланированы встречи Панахова с председателем ЦИК Казахстана Нурланом Абдировым, а также с руководителями избирательных органов и международных организаций, участвующих в наблюдении за голосованием. Стороны обсудят развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере организации выборов.

Кроме того, представители ЦИК Азербайджана будут участвовать в наблюдательной миссии в составе международных делегаций Организации тюркских государств, Парламентской ассамблеи тюркских государств и Содружества независимых государств.

В день голосования делегация ЦИК будет наблюдать за процессом на избирательных участках в столице Казахстана Астане.