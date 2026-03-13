Асадов: 13% ненефтяного ВВП в 2025 году пришлось на транспортно-логистическую и ИКТ-сектора

В Азербайджане в 2025 году 13% ненефтяного ВВП пришлось на долю транспортно-логистического и ИКТ-секторов.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе представления отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

"Как подчеркнул президент Ильхам Алиев на Давосской платформе, транспорт, цифровая инфраструктура, зеленая энергетика и новый этап добывающей промышленности выступают в качестве основных столпов современной модели развития Азербайджана. Динамика, зафиксированная в отчетном году, прежде всего в транспортной, логистической и ИКТ-сферах, указывает на формирование новых источников экономического роста. В 2025 году 13% ненефтяного ВВП было сформировано за счет этих сфер", - сказал он.

Асадов добавил, что рост грузовых и пассажирских перевозок подтверждает укрепление региональной транзитной роли Азербайджана и показывает, что стратегия Среднего коридора превращается в реальный процесс: "Расширение сектора информационных и коммуникационных услуг свидетельствует об укреплении технологического компонента экономики, показывая, что рост производительности обеспечивается не только за счет физического капитала, но и через знания, цифровизацию и инновации".