Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Асадов: 13% ненефтяного ВВП в 2025 году пришлось на транспортно-логистическую и ИКТ-сектора

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 12:36
    Асадов: 13% ненефтяного ВВП в 2025 году пришлось на транспортно-логистическую и ИКТ-сектора

    В Азербайджане в 2025 году 13% ненефтяного ВВП пришлось на долю транспортно-логистического и ИКТ-секторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе представления отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

    "Как подчеркнул президент Ильхам Алиев на Давосской платформе, транспорт, цифровая инфраструктура, зеленая энергетика и новый этап добывающей промышленности выступают в качестве основных столпов современной модели развития Азербайджана. Динамика, зафиксированная в отчетном году, прежде всего в транспортной, логистической и ИКТ-сферах, указывает на формирование новых источников экономического роста. В 2025 году 13% ненефтяного ВВП было сформировано за счет этих сфер", - сказал он.

    Асадов добавил, что рост грузовых и пассажирских перевозок подтверждает укрепление региональной транзитной роли Азербайджана и показывает, что стратегия Среднего коридора превращается в реальный процесс: "Расширение сектора информационных и коммуникационных услуг свидетельствует об укреплении технологического компонента экономики, показывая, что рост производительности обеспечивается не только за счет физического капитала, но и через знания, цифровизацию и инновации".

    Али Асадов Отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год
    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:59

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    12:58

    Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

    Другие страны
    12:53

    Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:49

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    12:48

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    12:46

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек

    Внутренняя политика
    12:45

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

    Внешняя политика
    12:43

    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

    Внешняя политика
    Лента новостей