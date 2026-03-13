Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Али Ахмедов призвал правительство усилить внимание к демографическим вопросам

    Милли Меджлис
    • 13 марта, 2026
    • 12:38
    Али Ахмедов призвал правительство усилить внимание к демографическим вопросам

    В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение темпов роста населения, что уже отражается на рождаемости и в перспективе может повлиять на число школьников в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов в ходе обсуждения в парламенте отчета Кабинета министров.

    По его словам, если в 2015 году в Азербайджане родились более 160 тыс. детей, то в 2025 году этот показатель опустился ниже 100 тыс.

    "Если в 2015 году число учащихся в школах страны составляло 1,5–1,6 млн человек, то, полагаю, через несколько лет этот показатель снизится до 1 млн. Это может привести к тому, что школьные преподаватели останутся без работы", - сказал Ахмедов.

    Обращаясь к премьер-министру Али Асадову, он призвал правительство уделить демографическим вопросам больше внимания.

    Али Ахмедов Демографический кризис Отчет Кабинета министров
    Əli Əhmədov: Son bir neçə ildə Azərbaycanda əhalinin artım tempində azalma müşahidə olunur
    Лента новостей