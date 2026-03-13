Завтра в Азербайджане ожидается туман

14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен слабый туман.

Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 55-60%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем ​​- 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.