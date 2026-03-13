Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 12:48
    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен слабый туман.

    Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 2-5, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 55-60%.

    В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 2-6, днем ​​- 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.

    Прогноз погоды
    Şənbə günü Azərbaycanda hava dumanlı olacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    12:59

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    12:58

    Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

    Другие страны
    12:53

    Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:49

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    12:48

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    12:46

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек

    Внутренняя политика
    12:45

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

    Внешняя политика
    12:43

    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

    Внешняя политика
    Лента новостей