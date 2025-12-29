Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане создана проектная компания по строительству завода по опреснению воды Каспия

    • 29 декабря, 2025
    • 13:38
    В Азербайджане создана проектная компания по строительству завода по опреснению воды Каспия

    В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) между саудовской компанией ACWA Power и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) по строительству установки опреснения воды Каспийского моря создана проектная компания Caspian Sea Azerbaijan Project Co.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление ACWA Power для саудовской фондовой биржи Tadawul, компания будет владеть 100% акций проектной структуры.

    Проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгайытского промышленного парка. Он реализуется консорциумом, в который входят ACWA Power и турецкая компания IC İçtaş İnşaat.

    Общая стоимость проекта составляет 407 млн долларов США.

    Согласно условиям соглашения, срок реализации проекта определен в 27,5 года, по истечении которых объект будет передан в управление ADSEA. Завершение строительных работ запланировано в течение 2,5 года.

    Соглашение охватывает полный цикл реализации проекта - проектирование, инженерные работы, строительство, финансирование, владение, эксплуатацию и техническое обслуживание объекта.

    Полный ввод завода в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2028 года.

    Азербайджан завод по опреснению морской воды ACWA Power Caspian Sea Azerbaijan Project Co
    Azərbaycanda Xəzərin suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tikintisinə dair layihə şirkəti yaradılıb
    ACWA Power sets up company for Caspian Sea desalination project

    Лента новостей