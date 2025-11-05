2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda neft hasilatının həcmləri açıqlanıb
Energetika
- 05 noyabr, 2025
- 10:57
Bu il Azərbaycanda neft hasilatı 28,5 milyon ton həcmində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2024-cü ilin faktiki göstəricisindən 2,1 % azdır.
"Report" büdcə materiallarına istinadla xəbər verir ki, 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatı 27,6 milyon ton həcmində proqnozlaşdırılır, bu isə 2025-ci ilin proqnoz göstəricisindən 3,2 % azdır.
Xəbər verildiyi kimi, 2024-cü ildə Azərbaycanda 29,1 milyon ton neft hasil olunub ki, bu da 2023-cü ilin göstəricisindən 3,6 % azdır.
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 20 milyon 675,7 min ton neft (kondensatla birlikdə) hasil edilib, bu, 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 4,6 % azdır.
