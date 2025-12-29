Агалар Атамогланов: Казахстан и Азербайджан планируют расширить географию полетов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Казахстан планируют открытие рейсов из ряда казахстанских городов в Баку.

    Об этом в интервью Report заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

    "Отрадно отметить, что участились взаимные визиты наших граждан. Мы видим растущий интерес казахстанских туристов к нашей стране, с каждым годом наблюдается заметный рост в числе туристов, о чем свидетельствует статистика. В 2024 году количество граждан Казахстана, посетивших Азербайджан, составило около 90 тысяч человек, что на 49% больше по сравнению с 2023 годом", - сказал он.

    По словам дипломата, за 8 месяцев 2025 года Азербайджан посетили примерно 70 тыс. граждан Казахстана.

    Рост туристических потоков во многом обеспечивают прямые авиарейсы авиакомпаний AZAL, Air Astana, FlyArystan по маршрутам Баку-Астана, Баку-Алматы и Баку-Актау.

    "На будущее рассматриваются возможности открытия прямых рейсов национальными авиаперевозчиками по направлению Атырау-Баку, Шымкент-Баку. Также в ходе своего недавнего визита в Актобе мы с акимом обсудили открытие рейсов Актобе-Баку. Мы активно работаем в этом направлении", - сказал посол.

    Дипломат отметил, что увеличение прямых авиарейсов усилит "people-to-people contacts": расширятся культурные и образовательные обмены, туризм и личные связи, что будет способствовать сближению и взаимопониманию наших народов.

