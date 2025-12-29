Посол Азербайджана: Экономический трек - приоритет в сотрудничестве Баку и Астаны в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

В 2025 году Азербайджан и Казахстан отметили 20-летие подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Осенью текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Казахстан, в рамках которого стороны подписали 15 документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики и других областях. Две страны сегодня активно сотрудничают, как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

О развитии стратегического партнерства стран в 2025 году, приоритетах на 2026 год, перспективах и планах сотрудничества в экономике, энергетике, транспорте, а также в других направлениях казахстанскому бюро Report, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

- Господин посол, как вы оцениваете 2025 год в контексте развития азербайджано-казахстанских отношений?

- 2025 год ознаменовался дальнейшим укреплением стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. В этом году мы отметили 20-летие подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, который стал важной вехой в истории наших взаимоотношений. Сложилось прочное и всестороннее партнерство, охватывающее практически все области развития. Между двумя странами создана обширная правовая база, состоящая из более чем 189 документов.

В 2025 году лидеры Азербайджана и Казахстана продолжили активный и продуктивный диалог на высоком уровне. В течение года главы государств осуществили взаимные визиты. Также встречи проводились в рамках международных мероприятий и региональных форматов. 6-7 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Саммите Организации тюркских государств в Габале. Основное внимание на саммите было уделено таким вопросам, как модернизация транспортно-логистических коридоров, развитие сотрудничества в энергетическом и цифровом секторах, а также координация усилий тюркских стран на международной арене.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Казахстан 20-21 октября стал важным историческим событием в истории двусторонних отношений. В ходе визита состоялось 2-е заседание Высшего межгосударственного совета, были приняты важные решения, подписано Совместное заявление глав государств по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, а также состоялся обмен другими документами.

В течение года развитию сотрудничества также способствовали проведение 21-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и другие мероприятия, многочисленные взаимные визиты и контакты на уровне госструктур.

Необходимо отметить, что отношения не ограничивались двусторонними связями. Сотрудничество развивалось и в рамках ООН, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других международных форматов. Как вы знаете, сейчас Азербайджан успешно председательствует в СВМДА, которая является уникальной платформой для решения важных проблем: от безопасности до экономики и культурного обмена. Наша страна выдвинула рад инициатив для дальнейшего продвижения полноформатного сотрудничества. Осенью 2026 года под председательством Азербайджана также планируется проведение Саммита СВМДА. Таким образом, 2025 год характеризовался расширением сотрудничества в политической, экономико-торговой, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и туристической сферах. В 2025 году также активно развивались отношения в культуре и медиа: осуществлялись совместные проекты, усиливалось взаимодействие между СМИ, визиты представителей наших СМИ создавали новые возможности для обмена опытом и знакомства с деятельностью друг друга. Для меня особенно важно и радостно видеть поступательное развитие именно этих направлений. Как видно, сегодня отношения между Азербайджаном и Казахстаном - это образец братства, стратегического партнерства и союзничества, основанного на общности истории, культуры и видения будущего.

- Какие цели ставились на 2025 год, и что из намеченных задач удалось реализовать?

- Как я уже отметил, отношения развивались весьма динамично и наполнились новым содержанием. Благодаря дружбе и взаимной поддержке наших народов, интенсивному политическому диалогу на самом высоком уровне и работе правительств, многостороннее казахстанско-азербайджанское сотрудничество развивалось по восходящей траектории и обогащалось новым содержанием.

В этом году стороны особо уделяли внимание расширению экономических и торговых связей. Согласно достигнутым договоренностям, планируется удвоить двусторонний товарооборот в ближайшем будущем и довести его до 1 миллиарда долларов. Большие возможности открылись в сферах сельского хозяйства, энергетики, перерабатывающей промышленности, строительства, цифровизации. Обе стороны выразили заинтересованность в создании совместных предприятий и в этом направлении достигнут значительный прогресс. Ведется строительство инфраструктурных объектов, разрабатываются совместные проекты в области судостроения. Также, расширилась договорно-правовая база, успешно продолжались реализация региональных проектов в области транспорта, энергетики, информационных и коммуникационных технологий. Практические шаги были предприняты в рамках таких механизмов сотрудничества, как Высший межгосударственный совет, Совместная межправительственная комиссия, Совместный инвестиционный фонд, Деловой совет, Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все это перечисленное, совместно с существующей единой позицией по большинству международных вопросов, совпадением экономических интересов в регионе, и самое главное, политическая воля глав государств позволили выполнить практически все поставленные задачи.

- Какие приоритеты и цели вы видите для развития азербайджано-казахстанского сотрудничества в 2026 году и в каких сферах, по Вашему мнению, можно ожидать дальнейшего укрепления партнёрства между нашими странами?

- Конечно же, экономический трек составит приоритетное направление в нашем взаимодействии. Взаимная торговля и инвестиции, организация совместного промышленного производства, расширение мультимодальных транспортных связей, развитие сотрудничества в сфере энергетики, туризма, сельского хозяйства – считаю, что этим направлениям должно быть отведено важное место. Недавние встречи на высоком уровне показали, что в ближайшие годы азербайджано-казахстанское сотрудничество вступит в новый этап в сферах информационно-коммуникационных технологий, инноваций, цифровых коммуникаций, возобновляемых источников энергии и "зеленого" энергетического перехода, охраны окружающей среды и т.д.

В рамках проекта "Цифровой шелковый путь", который предусматривает создание надежного цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, к концу 2026 года будет завершена прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В этой связи считаю необходимым ускорение реализацию региональных проектов и рассмотреть возможности выдвижения новых проектов и инициатив. Серьезный толчок наращиванию сотрудничества в будущем даст совместный Азербайджано-Казахстанский Инвестиционный Фонд, который позволит нам реализовать взаимовыгодные инвестиционные проекты. На мой взгляд, в 2026 году одним из ключевых приоритетов азербайджано-казахстанского сотрудничества должно оставаться развитие отношений между нашими народами. Именно прочные гуманитарные и человеческие связи создают надёжную основу для любого партнёрства - экономического, политического или культурного. Особое значение имеет расширение сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и молодёжных обменов. Помимо этого, серьезное внимание следует уделить сотрудничеству в политической сфере, консультациям по процессам, происходящим в регионе и мире, и продолжению традиции взаимной поддержки в рамках международных организаций. Важной частью повестки дня должно стать непрерывное взаимодействие государственных органов и деловых кругов, а также взаимное участие в международных мероприятиях, проводимых на территориях обеих стран.

- Какие планы имеются у Азербайджана и Казахстана по увеличению числа авиарейсов в 2026 году и расширение географии полетов в регионы?

- Отрадно отметить, что участились взаимные визиты наших граждан. Мы видим растущий интерес казахстанских туристов к нашей стране, с каждым годом наблюдается заметный рост в числе туристов, о чем свидетельствует статистика. В 2024 году количество граждан Казахстана, посетивших Азербайджан составило около 90 тысяч человек, что на 49% больше по сравнению с 2023 годом. А за восемь месяцев 2025 года Азербайджан посетили примерно 70 тысяч граждан Казахстана. Рост туристических потоков во многом обеспечивают прямые авиарейсы авиакомпаний "AZAL", "Air Astana", "FlyArystan" по маршрутам Баку-Астана, Баку-Алматы и Баку-Актау. На будущее рассматриваются возможности открытия прямых рейсов национальными авиаперевозчиками по направлению Атырау-Баку, Шымкент-Баку. Также в ходе своего недавнего визита в Актобе мы с акимом обсудили открытие рейсов Актобе-Баку. Мы активно работаем в этом направлении. Увеличение прямых авиарейсов усилит "people-to-people contacts": расширятся культурные и образовательные обмены, туризм и личные связи, что будет способствовать сближению и взаимопониманию наших народов.

- Азербайджан и Казахстан ставят целью довести взаимный товарооборот до $1 млрд в год. Какие шаги стороны планируют предпринять для достижения этой цели?

Как я сказал выше, в последние годы наблюдается значительный рост в показателях взаимного товарооборота. Говоря об экономике, думаю было бы лучше обратиться к цифрам. Так, в 2024 году объем взаимной торговли превысил 500 млн. долл. А за январь-сентябрь 2025 года составил 568 миллионов долларов, что в 3,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как видно торговля увеличивается. И это далеко не предел, есть огромный потенциал для ее дальнейшего наращивания. В этом направлении ведется определенная работа. Успешно функционирует Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, 13-14 октября в Баку состоялось ее очередное заседание. По итогам встречи были достигнуты важные договоренности. Сейчас они поэтапно реализуются. С таким же успехом ведется работа в рамках азербайджано-казахстанского бизнес-Форума. Последний такой форум прошел 21 октября 2025 года в Астане. В рамках мероприятия были подписаны документы между государственными ведомствами и компаниями Азербайджана и Казахстана, охватывающие цифровизацию, управление водными ресурсами, промышленное производство, содействие взаимным инвестициям, развитие городской инфраструктуры, торговлю, здравоохранение и образование. Также состоялись встречи в форматах "B2B" и "B2C".

- Какие планы имеются у сторон для развития взаимодействия в сфере энергетики?

- Азербайджан и Казахстан, являющиеся традиционными экспортерами энергоносителей, наладили успешное сотрудничество и в данной сфере. Сегодня наблюдается тенденция наращивания взаимодействия и более тесного сотрудничества сторон, включая участие в совместных проектах. Согласно достигнутым соглашениям, предполагается поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Для этого с обеих сторон ведется определенная работа – расширяются инфраструктурные возможности в соответствии с международными стандартами, приобретаются новы судна, танкеры и т.д. Экспорт электроэнергии из Центральной Азии на Европейские рынки через Каспийское море занимает важное место в повестке сотрудничества. Для этой цели, на полях всемирного климатического саммита СOP29, президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии. Проект создаст надежный коридор поставок экологически чистой энергии на европейские рынки.

- Азербайджан и Казахстан являются участниками Среднего коридора. Какие действия планируют в 2026 году предпринять Баку и Астана для увеличения объема двустороннего грузопотока и увеличения объема транзитных грузов, в частности из Китая?

- Сегодня, по мере открытия новых транспортных маршрутов и реализации проектов, связанных с более широким евразийским регионом, Южный Кавказ и Центральная Азия становятся все больше взаимосвязанными и во многих случаях оказываются в пределах одного географического пространства. Благодаря выгодному расположению Азербайджана и Казахстана на важных трансконтинентальных транспортно-коммуникационных коридорах мы наращиваем сотрудничество в транспортной сфере. В последние годы в наших странах было проделано много работы для развития Среднего коридора, были построены современные морские порта, железные, автомобильные дороги, аэропорты, другая необходимая инфраструктура. В Азербайджане нынешняя современная транспортно-логистическая инфраструктура дает возможность полноценному функционированию Среднего коридора. Работы в данном направлении продолжаются, например, постепенно развивается пропускная способность Бакинского международного морского порта. Прием и перевалка 100-тысячного контейнера в текущем году свидетельствует о развитии порта по восходящей линии и о том, что в будущем перевалка грузов особенно железнодорожным транспортом будет осуществляться в еще большем объеме. Сегодня Средний коридор полностью раскрывает свой потенциал, постепенно растет объем грузоперевозок. В 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. А за первые семь месяцев 2025 года по этому коридору было перевезено 2,6 миллиона тонн грузов, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что к 2027 году этот показатель достигнет 10 млн тонн. Особенно заметно увеличился контейнерный трафик: его объем почти удвоился и достиг 40 200 TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц). Для увеличения контейнерных перевозок Казахстан выразил намерение закупить в Азербайджане к 2027 году 2 судна вместимостью по 700 контейнеров каждое. Средний коридор, Зангезурский коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и морские порты составляют инфраструктурный фундамент интеграции между двумя государствами и повышают эффективность взаимной торговли.

Принимая во внимание значимость данной сферы в наших взаимоотношениях, мы стараемся держать под пристальным вниманием это направление. В прошлом году я посетил морские порты Актау и Курык, в мае побывал в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос", воочию ознакомился с работой и намеченными планами по увеличению транспортно-логистических возможностей этих важнейших транспортных узлов Среднего коридора. Недавно был с рабочим визитом в городе Актобе, который также находится на стратегически важном расположении, можно сказать на стыке основных транспортных артерий евразийского континента. В рамках визита имел возможность ознакомиться с экономическим, инвестиционным, туристическим потенциалом региона, посетил несколько промышленных предприятий. Был приятно удивлен, что Азербайджан заказал крупную партию рельсов в Актюбинском рельсобалочном заводе и большая их часть уже отправлена ​​в нашу страну.

Пользуясь случаем, хотелось бы сказать несколько слов о развитии Казахстана. Во время моей дипломатической миссии, которая длится более 4-х лет, я отчетливо видел позитивные изменения и развитие, происходящие в Казахстане под мудрым руководством президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Реформы, проведенные президентом в области модернизации и развития современных технологий, включая искусственный интеллект, демонстрируют, что Казахстан в последние годы уверенно движется по пути развития и модернизации. Международная репутация Казахстана также укрепляется. Сегодня Казахстан - надежный партнер во всем мире, государство, проводящее независимую политику в рамках национальных интересов и движущийся своим собственным курсом.