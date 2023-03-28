Назван объем поставок казахстанской нефти по BTC в следующем месяце

В апреле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) планируется транспортировка 125 тыс. тонн казахстанской нефти, добытой с месторождения “Тенгиз”.

В апреле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) планируется транспортировка 125 тыс. тонн казахстанской нефти, добытой с месторождения “Тенгиз”.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении казахстанского национального оператора KazTransOil.

Сообщается, что компания KazTransOil осуществило сдачу очередной партии нефти по направлению BTC: “KazTransOil загрузил 9 959 тонн нефти “Тенгиз” на танкер "Президент Гейдар Алиев" в порту Актау. Транспортировка нефти предусмотрена по BTC. До конца марта по этому маршруту планируется отправить около 10 тыс. тонн нефти “Тенгиз”.

24 марта Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила начале транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Согласно информации, первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении "Тенгиз", была доставлена 23 марта танкером "Президент Гейдар Алиев" из порта Актау в Сангачальский терминал Азербайджана. Транспортировка казахстанской нефти по BTC осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз", которое предусматривает транзит 1,5 млн тонн нефти в год.