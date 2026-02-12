Назван объем добычи с АЧГ за 2025 г

Объем добычи на блоке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 2025 году составил приблизительно 120 млн баррелей или 16 млн тонн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

При этом суточная добыча составила в среднем 330 тыс. баррелей.

Согласно информации, в 2025 году общая добыча с АЧГ осуществлялась с платформ "Чираг" (21 тыс. баррелей), "Центральный Азери" (90 тыс. баррелей), "Западный Азери" (76 тыс. баррелей), "Восточный Азери" (43 тыс. баррелей), "Глубоководный Гюнешли" (51 тыс. баррелей), "Западный Чираг" (24 тыс. тыс. баррелей) и "Центрально-Восточный Азери" (25 тыс. баррелей).

В 2025 году АЧГ отметил два важных события. 18 февраля исполнилось 20 лет с момента получения первой нефти с платформы "Центральный Азери". На сегодняшний день платформа имеет самый высокий показатель добычи по АЧГ - в общей сложности 1,2 млрд баррелей (157 млн тонн) нефти. 30 декабря прошлого года исполнилось 20 лет с момента первой добычи нефти с платформы "Западный Азери". С этой платформы на сегодняшний день добыто более 1 млрд баррелей (142 млн тонн) нефти.

На конец 2025 года на АЧГ в эксплуатации находились в общей сложности 147 нефтедобывающих скважин, 49 водонагнетательных скважин и 10 газонагнетательных скважин.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим нефтяным блоком месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевыми участниками в АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (31,65%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,92%).