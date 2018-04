​Назначен новый гендиректор SOCAR Turkey Energy

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодняшним решением Правления SOCAR Turkey Energy заместитель начальника отдела инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Заур Гахраманов назначен генеральным директором SOCAR Turkey Energy. З.Гахраманов сменил на этом посту Кянана Явуза, который занимал должность генерального исполнительного директора (CEO) Petkim Holding и SOCAR Turkey Energy с 2008 года и в настоящее время подал в отставку.

Как сообщили Report в SOCAR Turkey Energy, председатель Правления Вагиф Алиев выразил благодарность К.Явузу за деятельность в SOCAR Turkey Energy и пожелал З.Гахраманову удачи на новой должности: "Под руководством Кянана Явуза SOCAR Turkey достигла важнейших успехов. В период деятельности на посту CEO он оказал большую поддержку не только расширению сферы инвестирования в Турции, но и превращению компании в конкурентоспособного игрока в энергетическом секторе Турции. Кянан Явуз продолжит членство в правлении группы компаний".

В.Алиев напомнил, что З.Гахраманов более 8 лет занимал важные должности в SOCAR, успешно выполняя обязательства по укреплению международной позиции компании, повышению ее конкурентоспособности. "Я желаю ему успехов на новой должности. Уверен, что он сыграет роль в успехах SOCAR Turkey и усилении энергетического сектора двух братских стран".

Отметим, что З.Гахраманов, являющийся выпускником факультета международных экономических отношений АзГЭУ, получил степень MBA в The University of Chicago Booth Scool of Business.

Трудовую деятельность он начал в качестве налогового специалиста в компании KPMG, далее проработал аудитором в Ernst & Young, финансовым аналитиком, юридическим и налоговым консультантом в Statoil.

Перейдя в 2008 году на работу в SOCAR Trading, З.Гахраманов с 2013 года являлся заместителем начальника Управления инвестиций SOCAR. В настоящее время он также является членом правлений SOCAR Energy Switzerland, проекта TAP и футбольного клуба "Нефтчи".