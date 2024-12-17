Министерство энергетики Азербайджана утвердило план на 2025 год

15:05

Коллегия Министерства энергетики Азербайджана утвердила план работы на 2025 год.

Как сообщили Report в министерстве, заседание, посвященное итогам 2024 года, прошло в гибридном формате и под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова.

На нем обсуждались успехи в секторе энергетики, включая успешное проведение Азербайджаном COP29, работы по модернизации в системе энергоснабжения, увеличение доли возобновляемых источников энергии и продвижение инициатив в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира". Также был представлен отчет о реализации мероприятий, предусмотренных "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

По итогам заседания утвержден план работы Коллегии Министерства энергетики на 2025 год.

Шахбазов дал указания для эффективной реализации задач, направленных на развитие энергетического сектора в следующем году.