Франция лидирует в ЕС по объемам закупок российского СПГ

Евросоюз (ЕС) в октябре закупил российский сжиженный природный газ (СПГ) на максимальные с ноября 2023 года €701,5 млн, причем более половины этой суммы пришлось на Францию.

Евросоюз (ЕС) в октябре закупил российский сжиженный природный газ (СПГ) на максимальные с ноября 2023 года €701,5 млн, причем более половины этой суммы пришлось на Францию.

Как передает Report , это следует из расчетов ТАСС на основе данных Евростата.

Россия осталась в числе лидеров в общей стоимости импорта газа ЕС с долей в 21,2%, опередив США, но уступив первенство Алжиру.

Страны ЕС в октябре заплатили за СПГ из России €701,5 млн, что на 28% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 26% больше, чем в октябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено €719 млн.

Главными импортерами стали Франция (€366 млн - максимум с декабря 2022 года), Испания (€141,5 млн) и Нидерланды (€93,6 млн). Бельгия сократила покупку СПГ из России почти вдвое по сравнению с сентябрем - до €73,1 млн.