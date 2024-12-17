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В Азербайджане добыча товарного газа выросла почти на 6%

В Азербайджане добыча товарного газа выросла почти на 6% В январе-ноябре текущего года в Азербайджане добыто 46 млрд 033 млн кубометров природного газа.
Энергетика
17 декабря 2024 г. 14:56
В Азербайджане добыча товарного газа выросла почти на 6%

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане добыто 46 млрд 033 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 35 млрд 115,9 млн кубометров пришлось на долю товарного природного газа.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 4,1%, а товарного газа - на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

За 11 месяцев в Азербайджане добыто 26 млн 570,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. 26 млн 510,6 тыс. тонн из них пришлось на долю товарной сырой нефти.

За отчетный период добыча нефти уменьшилась на 4,1% по сравнению с 11 месяцами 2023 года, а объем товарной нефти - на 3,9%.

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Версия на английском языке Cmmercial gas production in Azerbaijan increases by nearly 6%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 6 %-ə yaxın artıb

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