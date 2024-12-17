Названы объемы добычи конденсата и газа в рамках проекта "Шахдениз-2"

С начала коммерческой добычи 30 июня 2018 года и по 1 декабря 2024 года в рамках проекта "Шахдениз-2" добыто 11,5 млн тонн конденсата и 66,6 млрд кубометров газа.

С начала коммерческой добычи 30 июня 2018 года и по 1 декабря 2024 года в рамках проекта "Шахдениз-2" добыто 11,5 млн тонн конденсата и 66,6 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Напомним, что 17 декабря 2013 года консорциум "Шахдениз" подписал окончательное инвестиционное решение по 2-му этапу разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках проекта "Шахдениз-2" началась транспортировка газа из Азербайджана в Европу.