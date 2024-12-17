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Названы объемы добычи конденсата и газа в рамках проекта "Шахдениз-2"

Названы объемы добычи конденсата и газа в рамках проекта "Шахдениз-2" С начала коммерческой добычи 30 июня 2018 года и по 1 декабря 2024 года в рамках проекта "Шахдениз-2" добыто 11,5 млн тонн конденсата и 66,6 млрд кубометров газа.
Энергетика
17 декабря 2024 г. 17:57
Названы объемы добычи конденсата и газа в рамках проекта Шахдениз-2

С начала коммерческой добычи 30 июня 2018 года и по 1 декабря 2024 года в рамках проекта "Шахдениз-2" добыто 11,5 млн тонн конденсата и 66,6 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Напомним, что 17 декабря 2013 года консорциум "Шахдениз" подписал окончательное инвестиционное решение по 2-му этапу разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках проекта "Шахдениз-2" началась транспортировка газа из Азербайджана в Европу.

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Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində hasil edilən kondensat və qazın həcmi açıqlanıb

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