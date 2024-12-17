В Черном море еще один танкер подал сигнал бедствия

Третий танкер, груженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море.

Третий танкер, груженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

"Из-за трещины на борту танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта "Кавказ" в Черном море", - говорится в информации.

В ней отмечается, что герметичность корпуса судна, подавшего сигнал бедствия, не нарушена, утечки в море нет. Экипаж в безопасности.

Напомним, что в воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Судно "Волгонефть 212", получившее повреждения во время шторма, село на мель, "Волгонефть 239" - легло в дрейф. Среди основных версий случившегося рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. На борту обоих танкеров совокупно находились 27 человек, из которых спасли 26 моряков, еще один скончался.