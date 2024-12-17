Объем транзитной нефти, транспортируемой по БТД, увеличился более чем на 2%

Объем транзитной нефти, транспортируемой по БТД, увеличился более чем на 2%

В январе-ноябре текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 35 млн 360 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,9% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

За отчетный период 75,9% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 26 млн 831,1 тыс. тонн нефти, что на 2,9% меньше, чем за 11 месяцев 2023 года.

За отчетный период 81,8% или 21 млн 940,5 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, добыто в Азербайджане, а 18,2% или 4 млн 890,6 тыс. тонн - импортировано из Туркменистана и Казахстана.

Объем азербайджанской нефти, транспортируемой по трубопроводу БТД, снизился на 4%, а объем нефти, импортированной из Туркменистана и Казахстана, увеличился на 2,3%.