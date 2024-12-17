Внеплановый ремонт на месторождении Тенгиз продлится до конца декабря

Внеплановый ремонт на казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз, начатый в конце октября, продлится до конца текущего года.

Внеплановый ремонт на казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз, начатый в конце октября, продлится до конца текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

"Внеплановые ремонтные работы на Заводе второго поколения на одном из крупнейших месторождений Казахстана - Тенгизе, начатые 26 октября текущего года из-за внутренней утечки пара в технологический поток, продлятся до конца года", - говорится в докладе министра.

Отмечается, что ремонт на Тенгизе стал одной из причин, повлиявших на снижение прогноза добычи нефти в Казахстане по итогам 2024 года с 88,4 млн тонн до 87,8 млн тонн .

Нефтегазовое месторождение Тенгиз находится в Атырауской области на западе страны, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются: Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).