​Натиг Алиев: Ведутся работы по созданию энергомоста Азербайджан-Грузия-Турция

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время ведутся работы в направлении создания энергомоста Азербайджан-Грузия-Турция. Данный проект перспективен с позиции экспорта производимой Азербайджаном электроэнергии". Как передает Report, об этом говорится в статье "15 лет успеха" министра энергетики Натига Алиева, опубликованной в газете "Республика" по случаю 15-летия министерства энергетики Азербайджана.

Н.Алиев отмечает, что за последние 10 лет в Азербайджане запущены электростанции, основанные на самых современных технологиях, и на сегодняшний день мощность генерации энергосистемы Азербайджана достигает 7 149 МВт: "До 2003-2004 годов мы имели проблемы с подачей электроэнергии населению из-за устаревших основных электростанций и линий электропередач. С участием вновь созданного министерства энергетики в рамках соответствующих госпрограмм в Баку и регионах были построены новые электростанции, обновлена энергетическая инфраструктура, благодаря чему был не только обеспечен спрос населения, но и начат экспорт электроэнергии".