​Натиг Алиев: Реализация проекта "Шахдениз-2" опережает график

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Шахдениз-2" опережает график.

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в интервью итальянскому агентству AGİ.

Н.Алиев отметил, что разработка этого месторождения имеет важное значение для Азербайджана: "Запасов газа на месторождении больше, чем необходимо для удовлетворения внутреннего спроса и спроса соседних стран. Поэтому мы приняли решение об экспорте газа в Европу. Продажа газа важна для Азербайджана. Наиболее надежным является рынок Европы. Еврокомиссия также хочет диверсифицировать источники и маршруты поставок, что совпадает с планами Азербайджана. Таким образом, TAP приоритетен не только для Азербайджана, но и для Европы. Поэтому мы хотим реализовать проект второй фазы разработки "Шахдениз". Инвестиции в Южный газовый коридор огромные – 45 млрд. долларов".

Министр подчеркнул, что это не только экономический, но и социальный проект, так как работой будут обеспечены десятки тысяч человек. Он напомнил, что в рамках проекта Южного газового коридора планируется поставлять 16 млрд. кубометров газа, из которых 6 млрд. кубометров предназначено для турецкого рынка.

Н.Алиев также отметил, что другим крупным месторождением является "Абшерон", запасы которого оцениваются в 400 млрд. кубометров.

По его словам, начатые в этом году строительные работы по проекту TAP завершатся в 2019 году, а в 2020-ом первый газ достигнет Италии. Министр подчеркнул, что реализация проекта "Шахдениз-2" опережает график: "Нет никаких причин для задержек. В 2019 году газ достигнет Турции, а в последующий год – Италии и Европы. Своевременная реализация проекта зависит от скорости работ в Греции, Албании и Италии. Необходимо получить многочисленные лицензии для осуществления работ. Их своевременная выдача окажет влияние на скорость работ".

Министр заявил, что такие итальянские компании как Snam и Saipem являются многолетними партнерами Азербайджана: "Saipem привлечен к мегапроекту в Азербайджане еще в 1994 году, у нас есть 20-летний опыт совместной деятельности. Эти компании являются надежными партнерами".