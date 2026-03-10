Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    SOCAR приступила к изучению морского дна на участке "Гошадаш"

    Энергетика
    • 10 марта, 2026
    • 15:52
    SOCAR приступила к изучению морского дна на участке Гошадаш

    На участке "Гошадаш" в азербайджанском секторе Каспийского моря начато исследование морского дна в рамках подготовки к сейсмическим полевым работам методом 3D OBN (Ocean Bottom Node - донные узлы).

    Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Предварительное исследование позволит определить оптимальные точки размещения донных узлов и повысить эффективность предстоящих операций. Полученные данные будут способствовать успешной реализации сейсмической программы.

    В ходе работ применяются современные технологии, позволяющие точно картировать рельеф морского дна и выявлять возможные препятствия. Это обеспечивает более безопасное и рациональное размещение донных узлов.

    Исследование проводится Управлением геофизики и геологии SOCAR совместно с компанией SOCAR Fugro.

    "Qoşadaş" sahəsində dəniz dibinin tədqiqatı üzrə işlərə başlanılır
    SOCAR launches seabed survey activities in Absheron's Qoshadash area
