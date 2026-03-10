SOCAR приступила к изучению морского дна на участке "Гошадаш"
- 10 марта, 2026
- 15:52
На участке "Гошадаш" в азербайджанском секторе Каспийского моря начато исследование морского дна в рамках подготовки к сейсмическим полевым работам методом 3D OBN (Ocean Bottom Node - донные узлы).
Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Предварительное исследование позволит определить оптимальные точки размещения донных узлов и повысить эффективность предстоящих операций. Полученные данные будут способствовать успешной реализации сейсмической программы.
В ходе работ применяются современные технологии, позволяющие точно картировать рельеф морского дна и выявлять возможные препятствия. Это обеспечивает более безопасное и рациональное размещение донных узлов.
Исследование проводится Управлением геофизики и геологии SOCAR совместно с компанией SOCAR Fugro.