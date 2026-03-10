İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Qoşadaş" sahəsində dəniz dibinin tədqiqatı üzrə işlərə başlanılır

    Energetika
    • 10 mart, 2026
    • 15:10
    Qoşadaş sahəsində dəniz dibinin tədqiqatı üzrə işlərə başlanılır

    Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Qoşadaş" sahəsində 3D OBN (Ocean Bottom Node, Dəniz Dibi Nodlar) seysmik çöl işlərinin aparılmasına hazırlıq məqsədilə ilkin mərhələdə dəniz dibinin tədqiqatına başlanılır.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən (SOCAR) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu tədqiqatın əvvəlcədən aparılması, gələcəkdə seysmik çöl işləri zamanı nodların optimal yerləşdirilməsini və nəzərdə tutulan əməliyyatların səmərəliliyini təmin edəcək. Əldə olunan nəticələr seysmik proqramın uğurla həyata keçirilməsinə dəstək verəcək.

    Tədqiqat çərçivəsində dəniz dibinin şəraitini dəqiq xəritələndirmək və potensial maneələri müəyyən etmək məqsədilə qabaqcıl çoxşüalı və sonar texnologiyalarından istifadə olunur ki, bu da dəniz dibi nodların daha təhlükəsiz və optimal yerləşdirilməsini təmin edir.

    İşləri SOCAR-ın Geofizika və geologiya İdarəsi "SOCAR Fugro" şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir.

    Bu işlərin əvvəlcədən icrası gələcəkdə nəzərdə tutulmuş çöl işlərinin daha səmərəli aparılmasına və yüksək keyfiyyətli seysmik məlumatların əldə olunmasına şərait yaradacaq.

    SOCAR приступила к изучению морского дна на участке "Гошадаш"

    Son xəbərlər

    15:54

    Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyir

    Futbol
    15:50

    İran böhranından ən çox hansı sahələr zərər çəkəcək?

    Maliyyə
    15:42

    Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"

    Fərdi
    15:41

    Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    15:36

    "Fitch" geosiyasi riskləri nəzərə alaraq neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlarına yenidən baxacaq

    Energetika
    15:31

    UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edib

    Futbol
    15:27

    "Şahdağ Qusar" İntizam Komitəsinin qərarı ilə 6510 manat cərimələnib

    Futbol
    15:19

    İsrail ordusu Tehrandakı yeraltı ballistik raket sınaq obyektini vurub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti