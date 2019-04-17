Начались тестовые закачки газа в рамках второй фазы TANAP

Стартовал завершающий этап второй фазы Трансанатолийского трубопровода (TANAP) на участке Эскишехир-Эдирне (Ипсала), призванной осуществлять транспортировку азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу.

Как сообщили Report в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в рамках ввода в эксплуатацию второй фазы с 15 апреля в испытательных целях в систему закачивается газ. К концу июня 2019 года планируется завершить подготовительные работы к запуску системы, привести ее в полную готовность для тестовой транспортировки газа в Европу.

После того, как TANAP будет готов для тестовых закачек газа в конце июня, ожидается завершение строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) - последнего звена "Южного газового коридора", и приведение его в готовность для транспортировки газа.

Поставки коммерческого газа в Европу по TANAP начнутся в середине 2020 года после завершения работ по вводу в эксплуатацию TAP.

Отметим, что TANAP уже подключен к TAP на берегу реки Мерич на границе Турции и Греции.