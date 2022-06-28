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На платформе "Восточный Азери" завершены профилактические работы

На платформе "Восточный Азери" завершены профилактические работы На платформе "Восточный Азери" завершены профилактические работы, которые являются частью годовой программы работ по проекту "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли".
Энергетика
28 июня 2022 г. 17:11
На платформе Восточный Азери завершены профилактические работы

На платформе "Восточный Азери" завершены профилактические работы, которые являются частью годовой программы работ по проекту "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли".

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

Согласно плану, добыча с платформы "Восточный Азери" была приостановлена с 13 июня на 15 дней в рамках эффективного проведения плановых профилактических, инспекционных и проектных работ.

Программа успешно завершилась вчера вечером.

В рамках этой программы были осуществлены различные проекты, в том числе модернизация системы зажигания факелов, замена радиоизотопных источников. В объем работ программы также вошли работы по установке изолированного газового передатчика и модуля запуска на платформе. Эти работы позволят оптимизировать производство энергии путем получения электрической энергии от других объектов на месторождении “Азери”.

Такие программы являются частью обычных операций, и они выполняются регулярно по графику. Работы по планированию программы начались в 2021 году и включены в годовую программу и бюджет на 2022 год. Временная остановка платформы также включена в план добычи на этот год.

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Версия на английском языке East Azeri planned maintenance program safely completed
Версия на азербайджанском языке “Şərqi Azəri” platformasının profilaktik işlər proqramı başa çatıb

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