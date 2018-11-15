На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR будут смонтированы новые установки

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В рамках проекта модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева на завод доставлен реактор установки гидроочистки дизтоплива, произведенный на заводе Larsen&Toubro в Индии. Процесс монтажа начнется в ближайшее время.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), длина реактора составляет 32,7 метра, ширина - 8,4 метра, а высота - 6,6 метра.

С территории завода реактор морским путем доставлен в румынский порт Констанца, откуда по Волго-Донскому каналу груз прибыл в Баку, на производственный участок "Зых" треста "Нефтгазтикинти", откуда был отправлен на НПЗ.

Также на завод доставлены 2 термореактора для получения серы весом 130 тонн, произведенные компанией AMD international SRL, а также установки для нагрева сырья для реактора производства Daekyung Machinery& Engineering Co. td. На заводе дан старт процессу их монтажа.

Следует отметить, что строительство реактора было начато сразу же после подписания контракта в июле 2017 года и продлилось 14 месяцев. Проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. На НПЗ планируется строительство 14 новых установок.

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом; на втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".