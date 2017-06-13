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    На "Нефтяных камнях" введена в эксплуатацию новая скважина

    Ее суточный дебит составит 22 тонны нефти

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по расширению фонда скважин с целью наращивания добычи.

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в эти дни на месторождении "Нефтяные камни" сдана в эксплуатацию скважина №2666, пробуренная с морской стационарной платформы №602A. Ее суточный дебит с интервала 1442-1436 м составит 22 тонны нефти.

    Отметим, что эксплуатационные работы на скважине проводит НГДУ "Нефтяные камни".

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