На "Нефтяных камнях" введена в эксплуатацию новая скважина

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по расширению фонда скважин с целью наращивания добычи.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в эти дни на месторождении "Нефтяные камни" сдана в эксплуатацию скважина №2666, пробуренная с морской стационарной платформы №602A. Ее суточный дебит с интервала 1442-1436 м составит 22 тонны нефти.

Отметим, что эксплуатационные работы на скважине проводит НГДУ "Нефтяные камни".