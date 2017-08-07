На "Нефтяных Камнях" бурят новую скважину

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Бурильные работы на скважине №2648 на приэстакадной площадке №1637A месторождения "Нефтяные Камни" успешно продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), работы выполняет Трест комплексных буровых работ по заказу НГДУ "Нефтяные Камни" ПО "Азнефть". Проектная глубина скважины до продуктивного пласта Кирмакинской свиты составит 1770 м.

Согласно расчетам геологов, суточный дебит скважины составит 10 тонн нефти и 1 000 кубометров газа.