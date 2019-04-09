На месторождении "Абшерон" добыча начнется в III квартале 2020 года

Добычу газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, планируется начать в третьем квартале 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

На первом этапе разработки месторождения будет добываться 1,5 млрд кубометров газа, 700 тыс. тонн конденсата в год.

Объем годовой добычи на "Абшероне" увеличится как минимум, до 4 млрд кубометров в 2022-2023 годах.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.