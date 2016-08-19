На Черноморском терминале приступили к первым операциям по очистке трубопровода

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Кулевский терминал (Черное море, Грузия) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) недавно успешно завершил установку устройства (pipeline inspection gauge) для очистки и инспекции технического трубопровода и приступил к первым операциям.

Как сообщает Report, работники терминала прошли специальные тренинги по работе с данным оборудованием.

Отметим, что эти устройства широко используются на нефте- и газопроводах в большинстве стран мира, что позволяет выполнять различные операции на трубопроводе без остановки перекачки.

"С другой стороны, оборудование будет способствовать снижению коррозии, а также оптимизации услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов, в то же время сохранению качество продукта", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.