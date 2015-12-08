​На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе начаты подготовительные работы для строительства битумной установки

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В рамках работ по модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева предусматривается усиление годовых перерабатывающих мощностей завода и производство высококачественной нефтепродукции, соответствующей стандартам Евро-5.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, с этой целью планируется реконструкция установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга и каталитического риформинга, а также общего хозяйства завода, строительство нескольких новых установок.

В рамках реконструкционных мероприятий в середине 2018 года на заводе будет сдана в эксплуатацию новая установка по производству битума.

"Это позволит полностью вывести из эксплуатации инфраструктуру бывшего НПЗ "Азернефтяг", оптимизировать эксплуатационные расходы НПЗ им. Г.Алиева, организовать производство высококачественного битума и улучшить экологическую ситуацию в Баку", - говорится в информации.

На территории НПЗ им. Г.Алиева уже отведено место для строительства установки по производству битума. Все строения на данной территории снесены. С помощью кранов, бульдозеров и других механизмов территория очищена, проведены земельные работы.