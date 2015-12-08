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    ​На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе начаты подготовительные работы для строительства битумной установки

    Все строения на данной территории снесены, проведены земельные работы

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В рамках работ по модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева предусматривается усиление годовых перерабатывающих мощностей завода и производство высококачественной нефтепродукции, соответствующей стандартам Евро-5.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, с этой целью планируется реконструкция установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга и каталитического риформинга, а также общего хозяйства завода, строительство нескольких новых установок.

    В рамках реконструкционных мероприятий в середине 2018 года на заводе будет сдана в эксплуатацию новая установка по производству битума.

    "Это позволит полностью вывести из эксплуатации инфраструктуру бывшего НПЗ "Азернефтяг", оптимизировать эксплуатационные расходы НПЗ им. Г.Алиева, организовать производство высококачественного битума и улучшить экологическую ситуацию в Баку", - говорится в информации.

    На территории НПЗ им. Г.Алиева уже отведено место для строительства установки по производству битума. Все строения на данной территории снесены. С помощью кранов, бульдозеров и других механизмов территория очищена, проведены земельные работы. 

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